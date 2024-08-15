شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 161 مليار جنيه تكلفة إنشاء وحدات "سكن لكل المصريين" منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" وموقف تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن التكلفة المباشرة لإنشاء الوحدات السكنية التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منذ عام 2014 بلغت 161 مليار جنيه، مضيفاً أن المواطن المستفيد بوحدة سكنية يحصل على صورتين من صور الدعم، أولاهما تتمثل في الدعم المباشر، وهو الدعم النقدي المباشر، والذي بلغت قيمته 9.5 مليار جنيه، بينما تتمثل الصورة الثانية من الدعم، فى الدعم غير المباشر، وذلك من خلال دعم العائد على التمويل العقاري والذي يتم صرفه من الصندوق ووزارة المالية وبلغت قيمته 11.5 مليار جنيه، ودعم تنفيذ المرافق والذي بلغ متوسط قيمته التي تم ويتوقع صرفها للمليون وحدة سكنية نحو 25 مليار جنيه، إضافة إلى دعم متوسط نصيب الوحدة من الأرض بقيمة تقديرية تبلغ 37 مليار جنيه.

وأكد الوزير ضرورة استمرار المتابعة الفورية والدقيقة لمؤشرات الأداء المختلفة، وضمان تذليل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بهدف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين في المواعيد المقررة لذلك ضمن كراسات الشروط، مشدداً على أهمية استمرار الصندوق في تلبية الطلب على السكن ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يسعى للاستمرار في طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بصورة دورية، حيث تم حتى الآن طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، بواقع طرح مليون وحدة سكنية، موضحة أن هذا الإقبال يؤكد ثقة المواطنين في الصندوق والمشروعات التي يطرحها.



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه جار حالياً تنفيذ 27944 وحدة سكنية بمحور متوسطي الدخل للمواطنين متوسطي الدخل المتقدمين في الإعلانات السابقة بينما يجرى تنفيذ 248009 وحدات سكنية، وطرح 68048 وحدة أخرى بمحور منخفضي الدخل، بخلاف 684251 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، بإجمالي عدد وحدات سكنية يجاوز المليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل حتى الآن.

من الجدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي "http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.