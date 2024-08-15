شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: إلغاء ترخيص البئر الجوفى حال التلاعب بالعداد والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر، وسبل التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه الجوفية، واستعراض مقترحات التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات المحلية فى مجال استخدام ألواح الطاقة الشمسية فى رفع المياه.

كما تم استعراض موقف المجهودات التى تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة (قطاع المياه الجوفية) فى متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، وإجراءات التعامل مع الآبار الجوفية المخالفة.

وشدد سويلم على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أى حالات يتم رصدها للتلاعب فى عدادات الآبار مع إلغاء الترخيص الصادر للبئر حال التلاعب بالعداد ، وأيضا التعامل الحاسم مع الآبار المخالفة في ضوء ما تمثله من تأثير صارخ علي استنزاف الخزان الجوفي .

وأكد سويلم على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة وتوعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

أوضح سويلم أن الوزارة إنتهت من تحويل 145 بئر جوفي حكومي لتعمل بالطاقة الشمسية خلال السنوات القليلة الماضية ، كما تستهدف تحويل تشغيل 50 بئر جوفي حكومي آخر للعمل بالطاقة الشمسية ضمن خطة طموحة للوزارة لزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل الآبار الحكومية بإعتبارها مصدر متجدد للطاقة.