شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن تفشى جدرى القرود كحالة طوارئ صحية تثير قلقًا دولياً والان مع تفاصيل الخبر

قرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس إعلان مرض جدري القرود كحالة طوارىء صحية تثير قلقا دوليا، موضحا أن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس جدرى القرود mpox في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدد متزايد من البلدان في أفريقيا يشكل حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) (IHR).

وجاء إعلان الدكتور تيدروس بناءً على نصيحة لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية المكونة من خبراء مستقلين والتي اجتمعت في وقت سابق لمراجعة البيانات التي قدمها خبراء من منظمة الصحة العالمية والدول المتضررة.

وأبلغت اللجنة المدير العام بأنها تعتبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس جدرى القرود mpox حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق، مع إمكانية انتشارها على نطاق أوسع عبر البلدان في أفريقيا وربما خارج القارة.

ويقوم المدير العام بعرض تقرير اجتماع اللجنة، وبناءً على مشورة اللجنة، يصدر توصيات مؤقتة إلى البلدان.

وفي إعلانه عن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، قال الدكتور تيدروس: "إن ظهور سلالة جديدة من حمى الضنك، وانتشارها السريع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والإبلاغ عن حالات في العديد من البلدان المجاورة أمر مقلق للغاية، وعلاوة على تفشي سلالات أخرى من جدرى القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أخرى في أفريقيا، من الواضح أن هناك حاجة إلى استجابة دولية منسقة لوقف هذه الأوبئة وإنقاذ الأرواح".

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "إن جهودًا كبيرة جارية بالفعل بالتعاون الوثيق مع المجتمعات والحكومات، حيث تعمل فرقنا في البلدان على الخطوط الأمامية للمساعدة في تعزيز التدابير للحد من انتشار جدرى القرود، ومع الانتشار المتزايد للفيروس، فإننا نعمل على توسيع نطاق العمل الدولي المنسق لدعم البلدان في إنهاء تفشي المرض".

وقال رئيس اللجنة البروفيسور ديمي أوجوينا: "إن الارتفاع الحالي في حالات الإصابة بفيروس جدرى القرود Mpox في أجزاء من أفريقيا، إلى جانب انتشار سلالة جديدة من فيروس جدري القرود تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، يشكل حالة طوارئ، ليس فقط لأفريقيا، بل للعالم بأسره. لقد تم إهمال جدرى القرود Mpox، الذي نشأ في أفريقيا، هناك، وتسبب لاحقًا في تفشي عالمي في عام 2022، لقد حان الوقت للتحرك بحزم لمنع التاريخ من تكرار نفسه".

إن هذا القرار الصادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن حالة طوارئ صحية عامة دولية هو الثاني من نوعه خلال عامين فيما يتعلق بمرض جدرى القرود، وقد تم اكتشاف هذا المرض لأول مرة لدى البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو مرض متوطن في بلدان وسط وغرب أفريقيا.

في يوليو 2022، تم إعلان تفشي جدرى القرود في العديد من البلدان حالة طوارئ صحية عامة دولية حيث انتشر بسرعة عبر الاتصال الجنسي عبر مجموعة من البلدان التي لم يسبق فيها رؤية الفيروس من قبل، تم الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ الصحية الدولية في مايو 2023 بعد انخفاض مستمر في الحالات العالمية.

لقد تم الإبلاغ عن جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأكثر من عقد من الزمان، وقد زاد عدد الحالات المبلغ عنها كل عام بشكل مطرد خلال تلك الفترة، وفي العام الماضي، زادت الحالات المبلغ عنها بشكل كبير، وبالفعل تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن هذا العام إجمالي العام الماضي، حيث بلغ عدد الحالات أكثر من 15600 حالة و537 حالة وفاة.

إن ظهور سلالة فيروسية جديدة العام الماضي وانتشارها السريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي سلالة 1ب، والتي يبدو أنها تنتشر بشكل رئيسي من خلال الشبكات الجنسية، واكتشافها في البلدان المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أمر مثير للقلق بشكل خاص، وأحد الأسباب الرئيسية لإعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

في الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة مؤكدة معمليًا من سلالة 1ب في 4 دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تبلغ عن حالات جدرى القرود mpox من قبل: بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا. ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي للحالات أعلى من ذلك لأن نسبة كبيرة من الحالات المتوافقة سريريًا لم يتم اختبارها.

وقد حدثت عدة فاشيات لسلالات مختلفة من جدرى القرود في بلدان مختلفة، مع طرق انتقال مختلفة ومستويات مختلفة من المخاطر.

وقد أوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن التحصين باللقاحين المستخدمين حاليًا ضد جدرى القرود mpox، كما تمت الموافقة عليهما أيضًا من قبل السلطات التنظيمية الوطنية المدرجة في منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى بلدان فردية بما في ذلك نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق المدير العام عملية إدراج لقاحات جدرى القرود mpox في قائمة الاستخدام الطارئ، وهو ما من شأنه أن يسرع من وصول اللقاح إلى البلدان ذات الدخل المنخفض التي لم تصدر بعد موافقتها التنظيمية الوطنية، كما يتيح إدراج لقاحات الاستخدام الطارئ للشركاء، بما في ذلك جافى Gavi، واليونيسف وUNICEF، شراء اللقاحات للتوزيع.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع البلدان ومصنعي اللقاحات بشأن التبرعات المحتملة باللقاحات، وتنسق مع الشركاء من خلال شبكة التدابير الطبية المؤقتة لتسهيل الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيصات والأدوات الأخرى.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تحتاج إلى تمويل فوري بقيمة أولية قدرها 15 مليون دولار أميركي لدعم أنشطة المراقبة والاستعداد والاستجابة، ويجري حالياً تقييم الاحتياجات على المستويات الثلاثة للمنظمة.

ولإتاحة المجال لتوسيع نطاق الاستجابة على الفور، خصصت منظمة الصحة العالمية 1.45 مليون دولار أميركي من صندوق الطوارئ التابع لها، وقد تحتاج إلى تخصيص المزيد من الأموال في الأيام المقبلة.

وتناشد المنظمة الجهات المانحة تمويل كامل احتياجات الاستجابة لفيروس جدرى القرود.