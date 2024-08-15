شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوى يشمل الكيمياء والفيزياء والأحياء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سوق يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدلًا من 10 مواد درسها نظرائهم في العام الماضي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.



