رئيس "سلامة الغذاء" يزور مقر الهيئة بأسيوط.. ويلتقي العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبل اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال زيارته التفقدية لمقر فرع الهيئة بالمحافظة، بحضور النائب ياسر عمر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعمرو أبو العينين، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بديوان عام المحافظة.

وفي بداية اللقاء، قدم الهوبي التهنئة للواء هشام أبوالنصر على توليه المنصب الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لتقديم كل ما يليق بالمواطن وتحسين مستوى معيشته.

وبحث اللقاء سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمحافظة فيما يتعلق بتفعيل منظومة سلامة الغذاء، وكذلك التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بمحافظة أسيوط لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء بما يسهم في تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على كافة المنتجات الغذائية.

وتوجه "الهوبي"، إلى مقر الهيئة بمحافظة أسيوط، حيث التقى بالعاملين بمقر فرع الهيئة بالمحافظة وتفقد سير العمل وانتظامه، واستمع إلى مقترحاتهم، مؤكدًا على تطبيق الأصلح منها في أقرب وقت، موجهًا بضرورة زيادة الجهد المبذول في سبيل توفير غذاء صحي وآمن للمواطن.

وأشار الهوبي إلى حرص الهيئة على رفع كفاءة مفتشيها من خلال عقد الدورات التدريبية بصفة مستمرة لرفع كفاءة العنصر البشري وإطلاعهم على أحدث الأساليب الخاصة بالرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، مشيدًا بالدور البارز الذي يقوم به جميع العاملين بالهيئة.