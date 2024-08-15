افتتاح برنامج "جهار- إيجيكاب" للدفعة الثانية من الحاصلين على دبلوم جودة الرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة وقعت بروتوكولات تعاون مع 11 جامعة مصرية لمنح دبلوم جودة للدارسين يركز على معايير جودة "جهار" للمستشفيات المعتمدة دوليًا من "الإسكوا"، فيما يتم تدريس معايير جودة مراكز الرعاية الأساسية من خلال برنامج تكميلي بمقر الهيئة على أيدي خبراء على أعلى مستوى في جودة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال افتتاحه لبرنامج "جهار- إيجيكاب" للدفعة الثانية من المتقدمين للحصول على شهادة "متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد"، والذي يقام بمقر مركز التدريب المعتمد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر، بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وكل من: د. وائل الدرندلي، د. إيمان الشحات، د. وائل عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد 40 متدربًا من خبراء الجودة بمختلف قطاعات الصحة.

وأضاف أن الرعاية الصحية الأساسية هي حجر الزاوية في أي نظام صحي مستدام، وأنها تقدم 75% من الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هناك نظرة مختلفة، وفقًا للمنظومة الجديدة، إلى وحدات ومراكز طب الأسرة كنطاق لمجموعة من الخدمات المقدمة للمريض، بجانب توزيعها جغرافيًا وفقًا للخصائص الديموغرافية للسكان وكثافتهم، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في تقديم خدمات أولية متكاملة في المستقبل القريب. وهو ما جعل التركيز الأساسي للمنهج التكميلي لبرنامج "جهار-إيجيكاب" على تطبيق معايير جودة الرعاية الأولية وإلزام المتقدمين بعمل مشروعات تخرج تطبيقية على الوحدات الصحية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهمية الدور الفاعل لطبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية في منظومة التأمين الصحي الشامل، واستعرض أوجه الدعم المقدم لتعزيز دور وحدات ومراكز الرعاية الأساسية في خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تطبيق دليل معايير الجودة لمراكز ووحدات الرعاية الأساسية الصادر عن "جهار" يضمن للمرضى وللأطقم الطبية تقديم الخدمة بأمان تام، وأن نظام الإحالة الفعّال يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد المالية، فضلاً عن تخفيف التكدس عن المستشفيات خاصة مع تكامل أركان النظام.

وأضاف طه أن العالم يتجه نحو الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية باعتبارها المفتاح لتحقيق المستوى المقبول من الصحة في جميع أنحاء العالم، حيث يعد ذلك النهج الأكثر شمولاً وفعالية وكفاءة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية للإنسان، من خلال الرعاية الوقائية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية الأساسية التي يقدمها مقدمو الخدمة الصحية والتي تلبي معظم الاحتياجات الصحية للأسرة، مؤكدًا حرص الهيئة على ضمان جودة الصحة العامة وأعلى مستويات الأمان في إطار التركيز على احتياجات المرضى والتوزيع العادل للخدمات.

واستعرضت د. نانسي عبد العزيز، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة ومديرة البرنامج، أهم التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الأساسية، إلى جانب الملامح الأساسية للمادة العلمية والورش العملية لبرنامج "جهار-إيجيكاب" والتي تستمر لمدة 6 أسابيع، بالإضافة إلى فتح باب المناقشات والاستماع إلى أهم المقترحات والاستفسارات من جانب المتدربين الذين يمثلون مختلف قطاعات الرعاية الصحية.

وحول أهم توقعات المتدربين من دراسة أول شهادة مهنية معتمدة في هذا المجال، أشار الحضور إلى أهمية حوكمة نظام الإحالة مع تغيير ثقافة المجتمع تجاه الوحدات الصحية ونشر التوعية المجتمعية بأهمية دور طب الأسرة. كما لفتوا إلى أن آليات تطبيق معايير الجودة مع تنوع واختلاف نطاق الخدمات الصحية ما بين الوحدات والمستشفيات هي أهم أوجه الاستفادة من خبراء "جهار".

يُذكر أن شهادة "GAHAR EGY-CAP" تعتبر أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص معتمد من "GAHAR"، والتي تمثل جهة الاعتماد الحكومية المصرية الوحيدة لجودة المنشآت الصحية، وتعمل على تأهيل المنشآت الصحية بمختلف أنواعها للحصول على الاعتماد.