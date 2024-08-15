4 توصيات مهمة.. تقرير لـ "الصحة" ينشر نسبة انتشار الأنفلونزا بين المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف تقرير ترصد الأنفلونزا الذي يصدره قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن موقف انتشاره في مصر، خاصة بعد تزايد الشكاوى مؤخرًا من تزايد الإصابات به.

ووفق التقرير الذي أصدرته الوزارة أواخر الشهر الماضي وحصل عليه الخليج 365، أشارت منظمة الصحة العالمية في 25 يوليو إلى تزايد نشاط الأنفلونزا وخاصة النوع FLU A/H3، في نصف الكرة الشمالي، أما في نصف الكرة الجنوبي فهناك تزايد أيضا في نشاط الأنفلونزا من النوع FLU/A.

أما فيما يتعلق بالموقف المحلي، أشار التقرير إلى أن عدد العينات التي تم فحصها خلال أسبوعين بلغ 745 عينة، من كافة برامج ترصد الإنفلونزا على المستوى القومي، كان بها 31 عينة إيجابية للأنفلونزا بنسبة 4.2 %.

وخَلص التقرير إلى أن نشاط فيروسات الأنفلونزا الموسمية في الأسبوعين الوبائيين 27 - 28 على المستوى المحلي، يقل عن المعدل العالمي.

وأشارت نتائج الفحص الفيروسي من كافة البرامج، إلى أن نسبة الإيجابية للأنفلونزا في الأمراض التنفسية الحادة هذه الفترة، يقل عن نسبة الأسبوعين السابقين، حيث كانت النسبة 7% من العينات المفحوصة.

وأوضح التقرير أن نسبة الإيجابية لهذه الفترة الزمنية من هذا العام تقل عن نسبة إيجابية نفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث تم تسجيل 59 عينة إيجابية لفيروس الأنفلونزا، من إجمالي العينات التي تم فحصها في العام السابق.

أما التوصيات فشملت:

- ضرورة إعطاء مقار التامينول خلال أول 24 ساعة لأى نوع من الأمراض التنفسية الشديدة، وحسب بروتوكول التعامل مع حالات الأمراض التنفسية المادة دون الإنتظار النتائج المعملية.

- يقوم الأطباء بالعيادات الخارجية والاستقبال بالسؤال عن تاريخ السفر للخارج خلال آخر 14 يومًا؛ للاكتشاف المبكر لحالات متلازمة الشرق الأوسط، وكذلك السؤال عن التعرض والمخالطة الطيور خلال 14 يومًا؛ للانتباه بحالة مرض أنفلونزا الطيور وخاصة للمرضى الذين يعانون من الأمراض التنفسية الحادة.

- تطعيم الفريق الصحي بطعم الأنفلونزا الموسمية خصوصاً العاملين بوحدات العناية المركزة وأقسام العزل والاستقبال.