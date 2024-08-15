أحدث 18 صورة ترصد طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم؛ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى، ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية في أعمال الدهانات بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وأشار "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، إلى أن المشروع يهدف إلي تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري في إطار رؤية الدولة نحو تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير خاصة الطريق الدائري الذي يعد أحد المسارات الرئيسية التي من المقرر أن يشهد إقبالا من الزوار.

وأكد محافظ الجيزة، خلال جولته، على الجهات المنفذة بالإلتزام بأعلى معايير الجودة لتحقيق نقلة حضارية، وتوفير مظهر جمالى فريد على جانبى الطريق، ودراسة إمكانية زيادة الجداريات والخراطيش الفرعونية لما تعكسه من مظهر يتسق مع الحضارة المصرية على طول مسار الطريق.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة تكثيف جهود إزالة بروز العقارات المزالة خلال توسعة الطريق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإسراع وتيرة العمل وتسليم العقارات بالقطاعات المتبقية للجهات المختصة بأعمال الطلاء.