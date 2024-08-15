ضبط 3 متهمين بتزوير وثائق رسمية مقابل مبالغ مالية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية ومديرية أمن الجيزة، القبض على ثلاثة أشخاص من محافظة الجيزة، من بينهم اثنان لهم سوابق جنائية، بعد تأكد تورطهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

بعد تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المتهمين وضبطهم وبحوزتهم خمسة عقود إيجار وتوكيلات مزورة، بالإضافة إلى ١٦ شهادة ومؤهل دراسي، و١١ كشف حساب بنكي، و١٠ شهادات ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة، و٤ شهادات صحية، وثلاثة هواتف محمولة تحتوي على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.