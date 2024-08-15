شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة والعظمى على القاهرة 36 درجة فى الظل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقسا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمى اليوم في الظل على القاهرة 36 درجة مئوية، وتنشط الرياح أحياناً على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.