شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه بالبنوك ويسجل أقل من 49 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها مواصلة الدولار تراجعه أمام الجنيه بالبنوك وتسجيله أقل من 49 جنيها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. تنسيق الجامعات 2024.. مكتب التنسيق يهيب بالطلاب سرعة تسجيل الرغباتأهاب السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، بطلاب الثانوية العامة الذين استوفوا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والمحدد بـ371 درجة لشعبة علمى علوم و357 درجة للشعبة الهندسية و280 درجة للشعبة الأدبية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى. وزارة الصحة تعلن تحديث الدليل الإرشادى لتشخيص وعلاج جدرى القرودأكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديث الدليل الارشادى الخاص بتشخيص وعلاج مرض جدرى القرود وتوزيعة على جميع المستشفيات. الحكومة تعلن "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"أعلنت الحكومة المصرية اليوم نشر "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، وذلك في إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئية. مدبولى يتفقد الأراضى البديلة المخصصة للأسر المستحقة بـ"شمس الحكمة"خلال زيارته اليوم إلى مدينة رأس الحكمة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأراضي البديلة المُخصصة للأسر المُستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة"، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، والمهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وشيوخ القبائل بالمنطقة. تنسيق الجامعات 2024.. 92 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعاتأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 92 ألف طالب وطالبة. الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة والعظمى على القاهرة 36 درجة فى الظلكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقسا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء. مصدر رفيع المستوى: تعاون مصرى قطرى لتقريب وجهات النظر للوصول لوقف إطلاق النار بغزةأعلن مصدر رفيع المستوى، عن تعاون مصري قطري أمريكي لتقريب وجهات النظر للوصول إلى وقف لإطلاق النار فى غزة. وزارة التعليم: إلغاء تدريس مادة الجغرافيا بالصف الأول الثانوى العامأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم إلغاء تدريس مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية أى أنه سيتم تدريسها فى الصف الثانى الثانوى العام وستكون مادة تخصص. مصدر رفيع المستوى: تعاون مصرى قطرى لتقريب وجهات النظر للوصول لوقف إطلاق النار بغزةأعلن مصدر رفيع المستوى، عن تعاون مصري قطري أمريكي لتقريب وجهات النظر للوصول إلى وقف لإطلاق النار فى غزة. مصدر رفيع المستوى: جهود مكثفة لوفد التفاوض المصرى للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزةأعلن مصدر رفيع المستوى، عن جهود مكثفة لوفد التفاوض المصري بالدوحة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. نتائج امتحانات التعليم المدمج.. إتاحة النتيجة على موقع مركز جامعة القاهرةانتهى مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، من تصحيح نماذج اجابات الطلاب، ورصد وتجميع الدرجات كما تم اعتمادها وظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب التعليم المدمج، وإتاحتها إلكترونيًا على موقع المركز، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع المستويات. تنسيق الجامعات الخاصة.. استمرار إتاحة التقدم بـ 79% للطب و71% للصيدلةتواصل الجامعات الخاصة والأهلية، إتاحة التقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، ويتم التقدم مباشر من خلال مواقع الجامعات. رئيس الوزراء يزور مدينة رأس الحكمة ويتفقد الأراضى البديلة لتعويضات الأهالىزار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مدينة رأس الحكمة، وتفقد الأراضى البديلة لتعويضات الأهالى، كما التقى عددا من شيوخ وأهالى المنطقة. التعليم: منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوى يشمل الكيمياء والفيزياء والأحياءأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سوق يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدلًا من 10 مواد درسها نظرائهم في العام الماضي. الصحة العالمية: إعلان الطوارئ المثيرة للقلق بشأن جدرى القرود أعلى مستويات الإنذارقال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، فى بيان له ، إن إعلان حالة الطوارئ الصحية المثيرة للقلق هي أعلى مستوى من الإنذار، موضحا، إنه تم الإبلاغ عن حالات جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد زاد عدد الحالات المبلغ عنها كل عام بشكل مطرد خلال تلك الفترة. سعر الذهب فى مصر يتراجع 25 جنيها بنسبة 0.7% خلال 24 ساعةتراجع سعر الذهب في مصر منذ جلسة الأمس وذلك في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس بعد بيانات التضخم الأمريكية، الأمر الذي أثر بالسلب على تسعير الذهب. الإحصاء: انخفاض معدل البطالة في الريف إلى 3.8% للربع الثانى لعام 2024أظهرت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل – يونية" لعام 2024، تراجع معدل البطالة في الريف، حيث بلغ معدل البطالة في الريف 3.8٪ من إجمالي قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.6٪ في كلا من الربع السابق من العام الحالي والربع المماثل من العام السابق. الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه بالبنوك ويسجل أقل من 49 جنيهاواصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس تراجعه، أمام الجنيه، بشكل كبير والذي بدأه منذ جلسة أمس الأربعاء، ليكسر حاجز 49 جنيها لأسفل أمام الدولار. وزارة المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس الخميس المقبلأكدت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس الحالى للعاملين بالدولة يوم الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس 2024 والمتأخرات أيام 8 و11 و12 أغسطس.