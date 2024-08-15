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الصحة تكشف إجراءات الوقاية من مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 15 أغسطس 2024 01:22 م

كشفت وزارة الصحة والسكان، حزمة من الإجراءات التى تضمن الوقاية من فيروس جدرى القرود وتضمنت:

1- لا توجد أي إجراءات استثنائية فيما يخص المرض حتى الآن، ويتم تقييم الوضع الوبائي للمرض بصفة دورية، طبقا لدراسة تقييم المخاطر والوضع الوبائي العالمي.

2- الترصد النشط للمرض ونشر تعريف الحالة بالمنشآت الصحية.
3- الإبلاغ الفوري في حالة الاشتباه في حالة مرضية تستوفي تعريف الحالة.

4- عند الاشتباه في حالة مرضية بـ جدري القرود يتم عزلها فورا.

5- الالتزام التام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية وتشمل:-

• غسل الأيدي.

• ارتداء كافة أدوات الوقاية الشخصية أحادية الاستخدام (قفازات - ماسك - واقي الوجه – النظارات الطبية - العباءات الطبية.

• التنظيف والتطهير.

• التعامل السليم مع ملاءات الأسرة.

• التخلص الآمن من النفايات الطبية.

6- متابعة المخالطين للحالة المشتبهة أو المؤكدة مع المتابعة الصحية المستمرة لمدة 3 أسابيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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