الصحة تكشف إجراءات الوقاية من مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

1- لا توجد أي إجراءات استثنائية فيما يخص المرض حتى الآن، ويتم تقييم الوضع الوبائي للمرض بصفة دورية، طبقا لدراسة تقييم المخاطر والوضع الوبائي العالمي.

محمد يوسف

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