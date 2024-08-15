شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إجراءات الوقاية من مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 15 أغسطس 2024 01:22 م
كشفت وزارة الصحة والسكان، حزمة من الإجراءات التى تضمن الوقاية من فيروس جدرى القرود وتضمنت:
1- لا توجد أي إجراءات استثنائية فيما يخص المرض حتى الآن، ويتم تقييم الوضع الوبائي للمرض بصفة دورية، طبقا لدراسة تقييم المخاطر والوضع الوبائي العالمي.
2- الترصد النشط للمرض ونشر تعريف الحالة بالمنشآت الصحية.
3- الإبلاغ الفوري في حالة الاشتباه في حالة مرضية تستوفي تعريف الحالة.
4- عند الاشتباه في حالة مرضية بـ جدري القرود يتم عزلها فورا.
5- الالتزام التام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية وتشمل:-
• غسل الأيدي.
• ارتداء كافة أدوات الوقاية الشخصية أحادية الاستخدام (قفازات - ماسك - واقي الوجه – النظارات الطبية - العباءات الطبية.
• التنظيف والتطهير.
• التعامل السليم مع ملاءات الأسرة.
• التخلص الآمن من النفايات الطبية.
6- متابعة المخالطين للحالة المشتبهة أو المؤكدة مع المتابعة الصحية المستمرة لمدة 3 أسابيع.
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