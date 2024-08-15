وكيل الأزهر: القراءة الواعية لطبيعة الآلة الصهيونية وأهدافها الخبيثة أول طريق النصر

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القاهرة - سامية سيد - وكيل الأزهر: الأزهر حريص على المشاركة في المسابقات والفعاليات التي تسهم في تطوير الفكر لدى أبنائه

وكيل الأزهر: القراءة مهمة وضرورية لصيانة الهوية

وكيل الأزهر: عدد المشاركين هذا الموسم مليوني طالب وطالبة مقارنة بنصف مليون بالموسم الأول وهذا دليل نجاح كبير

وكيل الأزهر: في الوقت الذي نأسى فيه لما حل بالأمة من استهداف الصهاينة لبلاد آمنة فإننا على يقين من النصر

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر الشريف حريص على تطوير منظومة التعليم، والمشاركة في المسابقات والفعاليات التي تسهم بقدر كبير في تطوير الفكر لدى أبنائه الطلاب، وخاصة مسابقة تحدي القراءة العربي التي نسعد دائما داخل مؤسسة الأزهر الشريف بالمشاركة فيها؛ لتأهيل أبنائنا ليكونوا إيجابيين في صياغة مستقبل أمتنا وأوطاننا، موجهًا عميق الشكر لمن كان سببًا في هذا اللقاء الذي يأتي ختامًا لفعاليات كثيرة مستمرة، تصون أهدافنا المعرفية والمجتمعية والوجدانية.

وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته في الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مشروع تحدي القراءة العربي، أنه وفي الوقت الذي نأسى فيه لما حل بالأمة من استهداف الصهاينة لبلاد آمنة مسالمة، لم تطلب إلا الحق الطبيعي في حياة مستقرة، وشعب له الحق في أن يتنفس الحرية، فإننا على يقين من النصر، وذلك وعد غير مكذوب، مشددًا على أن حركة العقول بالقراءة والتثقيف، وحركة القلوب بالأحاسيس والمشاعر من أدوات النصر لا ريب؛ فالقراءة الواعية لطبيعة الآلة الصهيونية الماكرة، وأهدافها الخبيثة أول طريق النصر، وما يفعل أعداء الأمة مع أمة حفظت هويتها، وصانت تاريخها، ورعت شخصيتها؟ وما يفعل الأعداء مع أمة واعية بالعدو والصديق، والمحارب والمسالم؟.

وبين وكيل الأزهر أن ديننا يأمر بالعلم والمثاقفة، وأن أول ما نزل من وحي السماء كان أمرا بالقراءة، وأتصور أن حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلها كانت ترجمة لهذا الأمر الأول، مضيفًا أن من تأمل كلمات القرآن وجد أن مادة العلم وما اشتق منها وردت فى القرآن سبع مائة وتسعة وسبعين مرة فضلا عن مفردات النظر والتأمل والتدبر والتذكر والاعتبار.

وأكد أن القراءة مهمة وضرورية لصيانة الهوية، ففي الوقت الذي يجب أن نسعى فيه لتطوير التعليم في وطننا العربي والإسلامي، ببذل المزيد من الجهد، فإن من الواجب أيضًا أن نكون على يقظة تامة لمحاولات تطبيع أمراض مجتمعية وسلوكيات وانحرافات غير مقبولة -لا دينيا ولا أخلاقيا- من خلال الدروس العلمية أو الدورات التثقيفية التي تمرر أحيانا باسم الانفتاح على الآخر والتطوير؛ مشددا أنه لا بد أن يحمل التعليم والتثقيف في وطننا العربي مقومات نهوض أمتنا وطموحاتها ووحدتها، وأن تستهدف المناهج التعليمية بناء وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق، وأن تكون القراءة سبيل ذلك ومعينة عليه.

ولفت وكيل الأزهر أن الأزهر الشريف مدرك عظم أمانة المعرفة التي بابها القراءة، وفتح أبوابه لأبناء أمته، وخرج أجيالا عملت على إظهار حقيقة الإسلام ودوره البناء في حفظ وتقدم البشرية، فهم مصقولين بكفاية علمية وعملية ومهنية تؤكد الصلة بين الدين والحياة، وتربط بين العقيدة والسلوك، وتؤهلهم للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة، والمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتمد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن الكريم.

وأضاف الدكتور الضويني أن حفل اليوم نتيجة جهود كبيرة قامت بها عن حب اللجنة التنفيذية لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، ويمكن باختصار عقد مقارنة إحصائية بين الأعداد المشاركة في الموسم الأول للمشروع الذين بلغ عددهم على موقع التحدي 500 ألف طالب وطالبة، وها هو العدد يتضاعف بالموسم الثامن، حيث تجاوز عدد المشاركين هذا الموسم مليوني طالب وطالبة، كما بلغت أعداد المعاهد المشاركة هذا العام 9601 معهدًا أزهريًا من مختلف المراحل التعليمية بالتعليم قبل الجامعي، وهي المعاهد التي تم تصعيد الطلاب منها؛ للمنافسة على المراكز العشر الأوائل على مستوى الجمهورية التي ستعلن نتائجها اليوم بإذن الله تعالى.

واختتم وكيل الأزهر أنه وبمقارنة سريعة يظهر لنا ما بذل من جهود مشتركة بين فرق العمل المشاركة في إنجازه، موجهًا الشكر للجنة التنفيذية بقطاع المعاهد الأزهرية، واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية الذين تحملوا عبء متابعة هذا الملف المهم وحققوا فيه ما نفخر به جميعًا.