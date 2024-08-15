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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقى تايوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المركزية فى تايوان، أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس، قبالة سواحل مقاطعة "ييلان" شمال شرقى البلاد.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق تسعة كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأكدت السلطات التايوانية استمرار خدمات مترو الأنفاق في العاصمة "تايبيه" بسرعة أقل في أعقاب الزلزال.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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