الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - عاد الاستقرار للسوق المصرية بشكل سريع، وخصوصا سوق الصرف، بعد الهزة التى تعرض لها عقب اضطراب الأسواق العالمية الأسبوع الماضى، لكن العديد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة أعادت المستثمرين للاطمئنان، خاصة المستثمرين الأجانب، ومن أهمها التحسن في الكثير من مؤشرات الاقتصاد المحلية المصرية، بالإضافة إلى عودة الاستقرار في الأسواق العالمية.

الدولار

وواصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس تراجعه، أمام الدولار، بشكل كبير والذي بدأه منذ جلسة أمس الأربعاء، ليكسر حاجز 49 جنيها لأسفل أمام الدولار.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى اليوم 48.94 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، بعدما كان قد تخطى 49.55 جنيه منذ أيام.وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أهمها توافر الدولار من عدة مصادر فى السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وكذلك التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلية.