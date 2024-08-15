شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل الإلكترونى للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر لفرق النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بـ المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بداية من اليوم وحتى يوم 5 سبتمبر القادم 2024م؛ صرح بذلك الأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر.

وناشد أبناءه الطلاب تسجيل البيانات بدقة دون أخطاء، مشيرًا إلى أن البيانات تتضمن تسجيل اسم الطالب كاملًا، وكذلك ولي الأمر، والكلية المقيد بها، والفرقة المنقول إليها، إضافة إلى تقدير النجاح.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية أن المرحلة الأولى للتنسيق خاصة بطلاب وطالبات سنوات النقل والفرق النهائية، لافتًا أن الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات جامعة الأزهر في العام الدراسي الجديد (2024 - 2025) سوف يتم الإعلان لهم على صفحة المركز الإعلامي لاحقًا.

والتقديم يكون عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر: https://azu.edu.eg/azharsr