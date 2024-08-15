شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ملف المياه تحت نظرى ونسعى لتنفيذ محطة جديدة لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن آليات التعامل مع ملف مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومواجهة ضعف المياه والانقطاعات المتكررة للخدمة ببعض المناطق، قائلًا: "ملف مياه الشرب تحت بصري بقوة وبشدة من أول يوم عمل لي بالمحافظة".

جاءت تصريحات المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.

وقال المحافظ إنه التقى مؤخرًا، كلًا من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أن اللقاء استهدف بحث المشروعات الجارى تنفيذها والتعرف على المشروعات المستقبلية من محطات مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تنفيذها لسد الاحتياجات المتوقعة نتيجة التوسعات العمرانية والزيادات السكانية.

وأشار إلى أن أحد الحلول التي تم عرضها خلال اللقاء، تنفيذ محطة مياه بطاقة 150 ألف م3/يوم، لتدعيم وسد العجر في النواحي المائية بالمحافظة، مؤكدًا: "حلمي الأول تنفيذ هذا المشروع، وهدفي تحقيقه، بعد تنفيذه مش هيكون عندنا مشكلة مياه لسنوات طويلة، ونعمل على قدم وساق على هذا الأمر".