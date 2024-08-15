شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى ينقل اليوم الخميس 613 رحلة جوية لنقل 90 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

يسير مطار القاهرة اليوم الخميس 613 رحلة جوية إلى عدة جهات دولية وداخلية تنقل على متنهم 90 ألف راكب.

حيث يسير مطار القاهرة على مدار اليوم 310 رحلات جوية على متنها قرابة 48800 الف راكب تنقلهم إلى وجهات مختلفة منهم نيويورك لندن فرانكفورت موسكو كوبنهاجن جاكرتا أمستردام تورنتو ميونخ جوانزو باريس روما أثينا مانشستر دبى أبوظبى الرياض جدة والعديد من الوجهات الأخرى منها: حائل رأس الخيمة العين جدة المدينة الطائف الشارقة كازبلانكا أبوظبى البحرين جوهانسبرج أسمره عنتيبى دار السلام عمان بيروت مولاى الدمام الكويت لارنكا اسطنبول شنجهاى ميلانو بغداد شينزين بارشلونة فينا ميونخ برلين كانو أبوجا.



فى حين يستقبل مطار القاهرة على مدار 24 ساعة 303 رحلات جوية قادمة من عدة وجهات دولية وداخلية منها نيويورك باريس وفرانكفورت ولندن وبرلين وروما ونابولى وميلانو ومانشستر وهامبورج وكوبنهاجن ومدريد وبروكسل وفينا وموسكو وبرشلونه ودبلن وأثينا وأمستردام تورنتو وميونخ وعدد من الوجهات العربية منها الرياض جدة المدينة الطائف ودبى والشارقة وأبوظبى والعين ورأس الخيمة وعمان ومسقط وتونس والجزائر والدار البيضاء والكويت وسوريا وبغداد وكينشاسا وتنقل على متنها أكثر من 41300 ألف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.