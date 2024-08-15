شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جدرى القرود.. التقبيل ينقل العدوى والوقاية بلقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية يثير قلقا دوليا، نقدم كل ما تعرفه عن الفيروس، حيث يعتبر جدرى القرود مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القرود، وهو نوع من جنس فيروسات الأورثوبوكس، حيث يوجد نوعان مختلفان: النوع الأول والنوع الثاني.

الأعراض الشائعة لمرض جدرى القرود mpox هي طفح جلدي أو آفات مخاطية يمكن أن تستمر لمدة 2-4 أسابيع مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وانخفاض الطاقة وتضخم الغدد الليمفاوية.

يمكن أن ينتقل الجدري إلى البشر من خلال الاتصال الجسدي مع شخص مصاب، أو مع مواد ملوثة، أو مع حيوانات مصابة.

يتم تأكيد وجود mpox في المختبر عن طريق اختبار مادة الآفة الجلدية بواسطة تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، يتم علاج الجدري المائي بالرعاية الداعمة، يمكن استخدام اللقاحات والعلاجات التي تم تطويرها لعلاج الجدري والتي تمت الموافقة على استخدامها في بعض البلدان لعلاج الجدري المائي في بعض الظروف.

في عامي 2022 و2023، تسبب سلالة تُعرف باسم clade IIb في تفشي عالمي لمرض جدرى القرود ، mpox

يمكن الوقاية من جدري القرود عن طريق تجنب الاتصال الجسدي مع شخص مصاب بالجدري، يمكن أن يساعد التطعيم في منع الإصابة بالعدوى للأشخاص المعرضين للخطر، حيث يوجد لقاحين يحميان من العدوى.

يمكن لأى شخص أن يصاب بالعدوى وينتشر المرض عن طريق الاتصال بالأشخاص المصابين:

الأشخاص، من خلال اللمس أو التقبيل أو ممارسة الجنس

الحيوانات، عند صيدها أو سلخها أو طهيها

المواد، مثل الأوراق أو الملابس أو الإبر الملوثة

السيدات الحوامل، الذين قد ينقلون الفيروس إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

إذا أصبت بالفيروس فعليك اتباع الآتى:

أخبر أي شخص كنت قريبًا منه مؤخرًا، ابق في المنزل حتى تسقط كل القشور وتتكون طبقة جديدة من الجلد ،قم بتغطية الآفات وارتداء قناع مناسب عند التواجد بالقرب من أشخاص آخرين، تجنب الاتصال الجسدي.



تم اكتشاف فيروس جدري القرود في الدنمارك (1958) في القرود التي تم تربيتها لأغراض البحث وكانت أول حالة إصابة بشرية بمرض الجدري لدى طفل يبلغ من العمر 9 أشهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية (جمهورية الكونغو الديمقراطية، 1970). يمكن أن ينتشر الجدري من شخص لآخر أو في بعض الأحيان من الحيوانات إلى البشر، بعد القضاء على الجدري في عام 1980 ونهاية التطعيم ضد الجدري في جميع أنحاء العالم، ظهر الجدري بشكل مطرد في وسط وشرق وغرب إفريقيا. حدث تفشي عالمي في عامي 2022 و2023. المستودع الطبيعي للفيروس غير معروف - العديد من الثدييات الصغيرة مثل السناجب والقرود معرضة للإصابة.

كيف ينتقل..

يمكن أن يحدث انتقال لفيروس جدرى القرود من شخص إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بالجلد المعدي أو الآفات الأخرى مثل الفم أو الأعضاء التناسلية؛ ويشمل ذلك الاتصال في الآتى:

وجها لوجه (التحدث أو التنفس)

الجلد إلى الجلد (اللمس أو الجنس)

فم للفم (تقبيل)

قطرات الجهاز التنفسي أو الهباء الجوي قصير المدى من الاتصال الوثيق لفترات طويلة

ثم يدخل الفيروس الجسم من خلال الجلد المتشقق، أو الأسطح المخاطية (مثل الفم، أو البلعوم، أو العين، أو الأعضاء التناسلية، أو الشرج والمستقيم)، أو عبر الجهاز التنفسي، ويمكن أن ينتشر الجدري إلى أفراد آخرين من الأسرة وإلى الشركاء الجنسيين، والأشخاص الذين لديهم شركاء جنسيون متعددون هم الأكثر عرضة للخطر.

تنتقل عدوى جدرى القرود من الحيوانات إلى البشر من خلال العض أو الخدش، أو أثناء أنشطة مثل الصيد أو سلخ الجلد أو اصطياد الحيوانات أو الطهي أو اللعب بالجثث أو أكل الحيوانات، لا يُعرف مدى انتشار الفيروس في مجموعات الحيوانات بشكل كامل، وهناك المزيد من الدراسات جارية.

يمكن أن يصاب الأشخاص بجدرى القرود MPOX من خلال الأشياء الملوثة مثل الملابس أو المفروشات، أو من خلال الإصابات الحادة في الرعاية الصحية، أو فى بيئة المجتمع مثل صالونات الوشم.

