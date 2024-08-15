وزير التموين يشدد على ضرورة الانتهاء من منظومة دمغ الذهب بالليزر لإحكام الرقابة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الدخلية مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة ، وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وقد كان في استقباله اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين و قيادات المصلحة وشملت الجولة المرور على المعامل المختلفة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين،، ومعامل الادارة العامة للموازين، ومعامل ادارة التفتيش الفني، اضافة الى تفقد إدارات المصلحة المختلفة







و أطلع الوزير على أنشطة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وركز العرض على منظومة التكويد ودمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر، اضافة الى اجراءات تقييم المطابقة وتطبيقها في مجال مضخات الوقود السائل، كما شمل العرض موقف العمالة الفنية بالمصلحة بحضور احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي واحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.



وشدد الوزير علي ضرورة الانتهاء من منظومة التكويد ودمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يضمن حوكمة منظومة دمغ وتكويد المعادن الثمينة بالليزر حيث تساهم هذه المنظومة في إحكام الرقابة علي الأسواق الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة والتي تعرض المواطنين للغش والتدليس، وسوف تساهم هذه المنظومة في زيادة الموثوقية في مشغولات المعادن الثمينة المصرية وبما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.



وأكد الوزير علي أهمية انشاء منظومة إلكترونية متكاملة للربط بين مكاتب فروع الموازين ودمغ المصوغات بالمحافظات والمقر الرئيسي للمصلحة ، كما وجه الوزير بضرورة وأهمية تطوير المقرات الحالية لتصبح معامل مركزية، مع التأكيد علي تطوير ورفع كفاءة منظومة المعامل الحالية بالمصلحة ،وقام الوزير بتسجيل كلمته بالسجل التاريخي للمصلحة.