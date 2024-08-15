محافظ القاهرة يتابع توافر الخدمات المقدمة للمواطنين في الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بمدينة الأسمرات.

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك متابعة دورية لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات والمشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة.

ووجه محافظ القاهرة، خلال الجولة، باستغلال بدرومات العقارات الموجودة بالمدينة في إقامة عدد من المشاغل والورش الحرفية والمصانع الصغيرة من أجل توفير فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات، مؤكدًا أنه سيتم توفير منافذ بيع ثابتة لتسويق منتجات هذه المصانع والورش.

كما تفقد محافظ القاهرة فرع مكتبة مصر الجديدة بالأسمرات وتابع الأنشطة الثقافية التي تقدمها للأطفال، مؤكدًا حرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعٍ من القاطنين في هذه المدن المطورة.

رافق المحافظ في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.