قوات حرس الحدود تواصل جهودها في توجيه الضربات القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية، في توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع والأمن القومي المصري.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد 42 فرد في محاولات لتهريب الأسلحة والذخائر وبحوزتهم 56 قطعة سلاح و4322 طلقة مختلفة الأعيرة و117 خزنة وتليسكوب ونظارة ميدان، فضلاً عن ضبط فرد وبحوزته 4535 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط عدد 20 فرد فى محاولات لتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإستخدام عدد 140 عربة، وكان من أبرز المضبوطات عدد 870,148 قاروصة سجائر مهربة و394 تليفون محمول و12 هاتف متصل بالأقمار الصناعية و15,920 عبوة أدوية.

ونجحت في ضبط عدد 766 فرد في محاولات للتنقيب العشوائي عن خام الذهب وضبط بحوزتهم عدد 624 عربة أنواع و70000 جوال من الحجارة مخلوطة بخام الذهب وعدد (161) جهاز كشف عن المعادن، كما تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد 8375 فرد من جنسيات مختلفة.