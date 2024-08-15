أستاذ كبد يكشف أسباب نقص فيتامين د وتأثيراته على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أحمد درة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الأزهر، عن ظاهرة متزايدة في مصر تتعلق بنقص فيتامين (د) بين النساء، والتي ترتبط بشكل أساسي بسوء التغذية وليس فقط بقلة التعرض لأشعة الشمس.

خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، في برنامج "البيت" المذاع على فضائية "الناس"، أكد الدكتور درة أن فيتامين (د) يتحول إلى شكله الفعال بفضل الشمس، لكن التغذية السليمة تلعب دورًا محوريًا في الحصول عليه.

وأشار إلى أن النساء، وخاصة العاملات منهن، لا يملكن الوقت الكافي لتحضير وجبات غذائية متكاملة، مما يسهم في نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية. كما نوه إلى أن الزيادة في استهلاك الوجبات السريعة وتوافر خدمات التوصيل ساهمت في تدهور العادات الغذائية.

وأوضح أن تناول الوجبات السريعة، التي تتضمن أطعمة مقلية في زيوت قد تكون ضارة، يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي. حيث أن القلي في الزيوت المستعملة عدة مرات قد يؤدي إلى ظهور مركبات سامة تؤثر على الجهاز الهضمي وتزيد من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور درة إلى أن بعض الأمراض الطفيلية القديمة، التي كان يُعتقد أنها اختفت، بدأت في العودة للظهور في المجتمع بسبب نقص التغذية السليمة. وأكد أن بعض الطفيليات مثل الإسكارس والانتروبيس فيرمكس لا تزال موجودة في المناطق الريفية، مما يتطلب زيادة الوعي حول أهمية النظافة الشخصية والغذائية.