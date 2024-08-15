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بعد قليل.. مدبولي يشهد ختام الموسم الخامس لمبادرة "رالي السيارات الكهربائية" بالعلمين الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة "رالي السيارات الكهربائية مصر EVER" المقام بمدينة العلمين الجديدة.

وأنهت منطقة يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة الاستعدادات النهائية من تجهيز أرض سباق النسخة الخامسة لمسابقة أكبر رالي للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط بمشاركة 10 الاف طالب من مختلف الجامعات.

والمقرر ختام فعالياته مساء اليوم الخميس ضمن برنامج مهرجان "العالم علمين"، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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