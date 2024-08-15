حدث في 8ساعات| عبدالرازق شعيب رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.. وإسقاط الجنسية عن المخرج وائل الصديقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها إصدار قرارًا بإسقاط الجنسية عن المخرج وائل الصديقي ومدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

الأزهر يعلن أسماء الفائزين في النسخة الثامنة لمسابقة "تحدي القراءة العربي - (صور)

أعلن الأزهر الشريف، الخميس، أسماء الطلاب الفائزين في النسخة الثامنة من مسابقة تحدي القراءة العربي.

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بعد منعه من الصلاة.. وزير الأوقاف يستضيف كريم الحسيني ويهديه مصحفًا

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الفنان كريم الحسيني.

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مدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" وقطاع السياحة

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قوات حرس الحدود تواصل جهودها في توجيه الضربات القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين

نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية، في توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع والأمن القومي المصري.

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وزير الأوقاف يلتقى بالأئمة والوعاظ المدنيين العاملين بالقوات المسلحة

نظمت إدارة الشئون المعنوية لقاءً مع الأئمة والوعاظ المدنيين العاملين والمنتدبين بالقوات المسلحة بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف

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قرار جمهوري بتعيين عبدالرازق شعيب رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 334 لسنة 2024، بتعيين المستشار عبدالرازق شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 15 أغسطس الجارى.

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إسقاط الجنسية المصرية عن وائل الصديقي مخرج كليب سيب إيدي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2024، والخاص بإسقاط الجنسية عن المخرج وائل أسامة عثمان عباس الصديقي من مواليد الإسكندرية.

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رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، الخطة التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، في اجتماع عقده بمدينة العلمين الجديدة.

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"الصحفيين" تدشن مشروع الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية – تفاصيل

أعلنت نقابة الصحفيين، في بيان الخميس، عن تدشين مشروع رقمنة أرشيف الصحافة المصرية، وإحياء ورقمنة كنوزها التاريخية، التي يرجع بعضها لأكثر من قرن مضى، مع البدء فى تطوير مكتبة النقابة، ورقمنتها وفقًا للأساليب العلمية الحديثة

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بطول 675 كم.. "مدبولي" يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد أعمال إنشاء محطة رأس الحكمة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث كان في استقبالهم مسئولو وزارة النقل

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رئيس الوزراء يتفقد الأراضي البديلة المُخصصة للأسر المُستحقة بمنطقة "شمس الحكمة"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأراضي البديلة المُخصصة للأسر المُستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة"، وذلك خلال زيارته لمنطقة رأس الحكمة اليوم.

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