جثة و10 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى "صحراوي الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد بوابه حلوان بـ10 كم اتجاه الصعيد.

انتقلت أقرب دورية أمنية ومرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ميكروباص وانقلابها قبل وحدة إسعاف الودي.

أسفر عن الحادث مصرع خالد سليمان هاشم 20 سنة فيما أصيب 10 مصابين هم كل من: محمد أنور عبد الوهاب 29 سنة، محمد أحمد أمين 34 سنة، دعاء سالم 35 سنة، عبد الرحمن قرني سليمان 20 سنة، محمد عويس 56 سنة، أحمد محمد 14 سنة، خالد محمد سليمان 15 سنة، صلاح محمد 29 سنة، محمد مسعد 25 سنة ومحمود محمد 19 سنة جميعهم يقيمون مركز أطفيح.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج مع إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.