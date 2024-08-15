شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواد الصف الأول الإعدادى المطور ودرجات الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، القرار الخاص بالصف الأول الإعدادي، للعام الدراسي الجديد، بالمواد المقرر تدريسها بعد إضافة الصف الأول إلى صفوف التطوير.

وتضمنت المواد المقرر تدريسها، التالي:

اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة

اللغة الإنجليزية من 60 درجة

الدراسات الاجتماعية من 40 درجة

الرياضيات من 60 درجة

العلوم من 40 درجة

بمجموع للطالب 280 درجة

ووتضمن مواد النجاح والرسوب ولا تضاف للمجموع

التربية الدينية من 40 درجة

التربية الرياضية من 20 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

التربية الموسيقية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة

وتتضمن الأنشطة الاختيارية

ويتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة، وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة لغات.

ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية بدنية إضافية لكل شعبة أسبوعيا، بالمدارس الرياضية، بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 22 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.