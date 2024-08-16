جدري القردة: أستاذ مناعة يوضح مدى خطورته وقوة انتشاره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن فيروس جدري القردة يعد وباءً بطيئًا ومحدود الانتشار، حيث ينتقل عبر التنفس والتلامس لكنه لا يعتبر شديد العدوى.

الحداد أكد في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم على أن خطورة هذا الوباء تعد محدودة، إلا أن نسبة الوفيات جراء الإصابة به مرتفعة بشكل كبير، وتتضمن الأعراض الشائعة لهذا المرض ارتفاعًا في درجات الحرارة وألمًا في العظام إضافة إلى طفح جلدي.

وشدد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح على ضرورة عزل الأشخاص المصابين بهذا المرض تمامًا وتناولهم للمضادات الحيوية اللازمة للتعافي منه.

كما أشار الدكتور أمجد الحداد، إلى وجود لقاح للمرض، إلا أنه يتم توزيعه بكميات محدودة للغاية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على زيادة الإنتاج الخاص باللقاح لمواجهة تفشي الفيروس.