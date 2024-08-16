وسط إقبال كبير.. قصور الثقافة تقدم عرض "العالم علمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الأربعاء، أولى ليالي العرض الغنائي الاستعراضي "العالم علمين" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وسط أجواء فنية مبهرة.

وشهد العرض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور قيادات الهيئة وفنانين ومثقفين وسط إقبال جماهيري كبير، وفق بيان صحفي اليوم.

العرض غنائي استعراضي، وتدور فكرته حول أسرة تقرر الذهاب إلى المصيف ويقع اختيارها على مدينة العلمين الجديدة بعد أن علمت بمدى التغير الحادث بالمدينة التي تحولت من مجرد رمال مليئة بالألغام إلى وجهة سياحية عالمية ومدينة متكاملة تضم الخدمات كافة بالساحل الشمالي الغربي. وهناك يتغير انطباع الأسرة عن المدينة لتقرر البقاء والاستمتاع بقضاء الإجازة الصيفية في المدينة والمهرجان الكبير المقام بها.

وقال "ناصف": إن العرض يأتي ضمن برنامج وزارة الثقافة ويستهدف الترويج والدعاية لمدينة العلمين الجديدة ومهرجانها الكبير الحافل الذي تشارك به قصور الثقافة للعام الثاني بعروضها الفنية المتنوعة، وذلك في سياق دعم السياحة الثقافية وإلقاء الضوء على الجهود والإنجازات الكبرى للدولة المصرية، وأكد أن العرض سيطوف عدة محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة ومنها مطروح والغربية والشرقية وغيرها.

"العالم علمين" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، فكرة وألحان محمد مصطفى، إخراج محمد الطايع، استعراضات محمد ميزو، مادة فيلمية محمد المأموني، منفذ موسيقى وفيديو أدهم ولي، مخرج منفذ علي عثمان.

أداء تمثيلي أبطال فرقة أوبرا عربي : الفنان محمد فؤاد، رنا بركات، أحمد خالد، لولوا دبور، ليال دبور، عبد الوهاب، أحمد بكري، بمشاركة ضيفة الشرف نجمة شاشة السينما لوسيندا سليمان، وبمشاركة فرقة أطفال أوبرا عربي، وفرقة "دوري" المولوية بقيادة أفنان شاهر.

شهد العرض أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، سمر الوزير مدير عام المسرح، منال عبد السلام مدير عام الإقليم، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وأماني علي مدير قصر ثقافة الأنفوشي ولفيف من القيادات الثقافية.

وتشارك هيئة قصور الثقافة بعروضها الفنون الشعبية والموسيقى العربية لفرقها المتنوعة ضمن برنامج حافل لوزارة الثقافة في الدورة الثانية بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، ويخصص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين.