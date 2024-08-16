تصل لـ 35%.. تفاصيل اجتماع بوزارة الكهرباء لبدء تطبيق زيادة الشرائح (انفراد)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اجتماع موسع عقد اليوم الخميس، بحضور جميع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ورؤساء قطاعات الشئون التجارية ورؤساء قطاع النظم؛ بشأن تحديد موعد تطبيق الزيادات الجديدة للأسعار شرائح الكهرباء.

وخلال الاجتماع تسليم كل نائب تجارى ظرف مغلق يتضمن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة المرتقب تطبيقها.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن شركات التوزيع ستطبق الأسعار الجديدة، على العدادات مسبقة الدفع من خلال تغييرات في أنظمة شحن العدادات بالأسعار الجديدة، وبالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية سيحصل فواتيرها بالأسعار الجديدة بعد التطبيق مباشرة.

وبحسب المصدر تتراوح نسب الزيادة المرتقبة بين 30 إلى 35٪ للاستهلاك المنزلي، وتزيد بالنسبة للمصانع.

ولم تعلن وزارة الكهرباء بشكل رسمي حتى الآن عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لزيادات شرائح الكهرباء.