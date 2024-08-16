انطلاق مهرجان القلعة بتوقيع نسمة عبدالعزيز وكارمن سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

انطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان القلعة 2024 في دورته الـ32، على مسرح محكى القلعة، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ود. لمياء زايد رئيس الأوبرا.

وحرص وزير الثقافة، على تكريم نخبة ممن ساهموا في رسم صورة براقة للمهرجان ، وهم عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، الأديب يوسف القعيد، عضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور، الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، عازف البيانو الفنان فتحي سلامة، الحائز على جائزة "جرامي" الموسيقية العالمية عام 2004، المايسترو حازم القصبجي، حفيد الموسيقار محمد القصبجي وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقي العربية منذ عام 2014، الفنان ياسر الصيرفي، قائد الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفوني، عازفة "الماريمبا" نسمة عبد العزيز، المهندس محمود حجاج، رئيس الإدارة المركزية للتجهيزات الفنية بدار الأوبرا المصرية سابقًا، عبير محمد عمر، مدير عام التنسيق الفني والبرامج بدار الأوبرا المصرية، اسم الراحل محمد سالم، مدير عام النشاط الفني بدار الأوبرا المصرية سابقًا، اسم الراحل صلاح صالح، من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا المصرية.

ضمت فعاليات الافتتاح -الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي-، عرض الصوت والضوء عن "تطور الموسيقى عبر العصور في مصر"، تأليف موسيقى للموسيقار تامر غنيم، تصميم جرافيك المهندس محمد عبد المنعم.

ثم قدمت عازفة "الماريمبا" نسمة عبد العزيز، وفرقتها "بانوراما"، باقة متنوعة من الأعمال العربية والغربية التي أُعيد توزيعها لتناسب "آلة الماريمبا".

كما قدمت الفنانة كارمن سليمانّ وفرقتها، باقة مختارة من روائع الطرب العربي، إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة.

يُذكر أن الدورة 32 من "مهرجان القلعة الدُولى للموسيقى والغناء" تقام على مدار 14 يومًا، خلال الفترة من 15 حتى 28 أغسطس الجاري، وتضم 13 حفلًا متنوعًا على مسرح المحكى، لكل من: "ليلة موسيقى عربية "في حب الفنانة وردة" قيادة المايسترو علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، الفنان حمزة نمره وفرقته، فريق جلاس أونيون، حفل موسيقى الهند، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني إعداد مصطفى النجدي، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، الفنانة إيمان عبدالغني بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية قيادة المايسترو مصطفى حلمي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني "موسيقى أفلام هوليوود" قيادة المايسترو أحمد عاطف، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا تدريب وقيادة راجي المقدم، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي"، وذلك مع عروض الفرق الدولية بمشاركة فرقتين من الهند والبرتغال، والتي تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.