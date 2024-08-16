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أستاذ مناهج عن قرارات وزير التعليم: ستحقق طفرة بالثانوية العامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد عبد الرشيد، أستاذ المناهج بجامعة حلوان، أن القرارات الجديدة التي أصدرها وزير التربية والتعليم، ستحقق طفرة بمناهج الثانوية العامة، كون الطالب كان يدرس مقررات ليست لها علاقة بسوق العمل.

وقال عبد الرشيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مقررات الصف الأول الثانوي انخفضت من 10 إلى 6 مقررات، إضافة إلى تخفيض مقررات الصف الثالث الثانوي لـ 5 مقررات بدلا من 7 مقررات.

وتابع أستاذ المناهج بجامعة حلوان، أن الثانوية العامة تعتبر البوابة الشرعية لدخول الطلاب مرحلة التعليم العالي، وهي التي تؤهل لسوق العمل الذي يرغب به الطالب.

وأضاف أن مناهج الثانوية العامة يجب أن تكون وظيفية ومتجددة، تساعد الطلاب في سوق العمل، مشددًا على أهمية جعل عملية التدريس ممتعة وجذابة للطلاب، حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى من المناهج التعليمية.

وأكد أستاذ المناهج بجامعة حلوان، أن دمج مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء في مادة واحدة تسمى "العلوم المتكاملة" سيساهم بشكل كبير في تقليل الدروس الخصوصية وتحفيز التفكير الشامل لدى الطلاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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