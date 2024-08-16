وزارة التعليم تعلن عودة الامتحانات لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الامتحانات لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي بداية من العام الدراسى الجديد، 2024\2025.



وزارة التعليم تعلن عودة الامتحانات لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه يشارك معلمو المواد الأساسية في تدريس المناهج والمقررات الدراسية، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلمو اللغة العربية والتربية الدينية، وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي، أما مادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلم المجالات والأنشطة.

وشددت الوزارة أنه يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات المواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث - الرابع - الخامس - السادس مرحلة تعليم الابتدائي على النحو المبين التالي: امتحان نهاية الفصل 60 درجة، المهام الأدائية 10 درجات، كراسة الواجب 5 درجات، وكراسة الأنشطة 5 درجات، والتقييم الأسبوعى 5 درجات، والتقييم الشهرى 10 درجات، والمواظبة والسلوك 5 درجات.

وتنقسم التقييمات - في الفصل الدراسي الواحد - إلى ثلاثة، على النحو التالي: - تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 5 درجات، تقييم شهري ثان يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها، من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة، فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية - كراسة الواجب كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك).