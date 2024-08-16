شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 100 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح اليوم الجمعة، عددٍ من التغطيات والمتابعات المهمة، كان أبرزها جولة رئيس مجلس الوزراء في رأس الحكمة، ومتابعة موقف تسليم الأراضى البديلة للأسر المستحقة، بالإضافة إلى تغطية خاصة عن تنسيق طلاب الثانوية العامة، حيث سجل 100 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وإلى أهم العناوين:



◄ مدبولى يُوجه بعرض خطة تسليم الأراضى البديلة برأس الحكمة عليه يوميا.. رئيس الوزراء يزور المدينة.. يتابع موقف تسليم الأراضى البديلة للأسر المُستحقة.. ويؤكد لأهالى المنطقة: المشروع سيكون مصدر خير لكل مصر

◄ 6.5 % انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من 2024.. «الإحصاء»: ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 72 ألفا.. وانخفاض المتعطلين ب 46 ألفا

◄ 100 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. السيد عطا يهيب الطلاب بسرعة التسجيل ويؤكد: ترشيح الطلاب وفقا لآخر نسخة مسجلة بموقع التنسيق



◄ العالم علمين.. يوم حافل من الفعاليات.. مايا مرسى وهالة السعيد وعمرو الفقى فى استقبال وزير العمل بمعرض تنمية الأسرة.. رالى السيارات الكهربائية يختتم فعالياته فى مهرجان العلمين.. انطلاق دورى أبطال الساحل للكرة النسائية وسط أجواء صاخبة

◄ «معلومات الوزراء»: ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 37 % من مجمل الاستثمارات.. الدولة تخطط لزيادتها إلى 48 % العام المقبل.. والحكومة تتخذ 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص خلال عامين تتوزع على 6 محاور

◄ الحكومة تعلن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.. رئيس الوزراء: الاستراتيجية تسهم فى تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة

◄ طلاب الثانوية الراسبون يستكملون دراستهم وفق النظام القديم.. الثانوية القديمة مستمرة لمدة 3 سنوات.. واستفادة الطلبة الجدد من تقليل المواد ومجموع 320

◄ الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. تحسن مؤشرات الاقتصاد خاصة البطالة والاتصالات.. توافر النقد الأجنبى من مصادر متعددة وعودة الأسواق العالمية للانتعاش يعيدان الاستقرار للسوق وتطمئن المستثمرين

◄ من الثانوية للكلية.. خريطة الطريق للوصول بسلام لأولى جامعة

◄ وزير الخارجية: مصلحة الأمن القومى المصرى هى البوصلة لسياستنا الخارجية







