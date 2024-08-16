البخشوان: قرارات العفو الرئاسي تأكيد على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 605 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من كبار السن، الذين يعانون من حالات صحية حرجة، بعد انطباق شروط العفو الرئاسي عليهم يعكس بكل تأكيد التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان، وتجسيد للرعاية الإنسانية التي يوليها الرئيس السيسي للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجاً، وضمان تمتعهم بحقهم في حياة كريمة.

وأضاف "البخشوان"، أن ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي شهد انفراجة قوية وغير مسبوقة، وقرارات العفو تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن هذا القرار الإنساني في المقام الأول يعد ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي.

وأوضح، أن لجنة العفو تبذل جهودا مضنية وكبيرة، والإفراج عن المحبوسين يعد من مخرجات الحوار الوطني، والذي يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة، وتؤكد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع.

وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وسعيه المتواصل لإعلاء قيم حقوق الإنسان، ورفع شأن المواطن ووضع يده على أهم الملفات التي تواجه المواطنين وعلاجها، بعيد عن الشعارات الواهية ليثبت للجميع أنه رجل مواقف وقرارات وإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى قبل كل شئ، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن ترجمة حقيقية لملف حقوق الإنسان، كما أنها انتصار عملي على أرض الواقع بملف حقوق الإنسان.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي عازمة على النهوض فعلا بملف حقوق الإنسان.