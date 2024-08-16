بفنون البحر الأحمر وبورسعيد.. قصور الثقافة تواصل عروضها بمهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تتوالى عروض الفنون الشعبية بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ضمن برنامج وزارة الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم العروض الفلكلورية المميزة لفرق عدة محافظات مصرية وسط تفاعل كبير لجمهور المهرجان.

وقدمت فرقتا الغردقة وبورسعيد للفنون الشعبية عروضا بالممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت باستعراضات فرقة الغردقة بقيادة علاء عبد الرازق، عكست التراث الشعبي وفنون البحر الأحمر، منها "الرفيحي، قعد الحظ، أهلا وسهلا، الصيادين، الحنة، الفرح".

كما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد أبو صالح مجموعة من الفقرات المميزة للمدينة الباسلة منها "يا طير يا رمادي، أم الخلول، السمسمية".

العروض تقام بإشراف الفنية الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنفذها الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

ويشهد مهرجان العلمين هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.