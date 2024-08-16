بعد إسقاط الجنسية عنه.. من هو وائل صديقي مخرج كليب "سيب إيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإسقاط الجنسية عن وائل صديقي، لحصوله على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس ..وتساءل البعض خلال الساعات الماضية من هو المخرج وائل الصديقي.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المخرج وائل الصديقي والتي جاءت كالتالي:-

ولد وائل صديقي بمدينة الإسكندرية وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة الإسكندرية، وسافر بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية، واستقر بولاية نيويورك وعمل بأحد المطاعم لعدة أشهر، ثم اتجه لدراسة الإخراج والسينما هناك، ليقرر العودة إلى مصر.

كما اتجه وائل صديقي إلى العمل الأكاديمي، حيث سافر إلى إحدى الدول العربية، وعمل مدرساً بإحدى الجامعات لمدة ثلاث سنوات قبل أن يقرر السفر مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأميركية والاستقرار بها، حيث تزوج هناك واستطاع الحصول على الجنسية الأميركية، وعمل كمنتج ومخرج لبعض الأعمال الفنية.

و في عام 2015 سافر وائل صديقي إلى مصر، وأخرج كليب بعنوان "سيب إيدي" وكانت بطلته فتاة مصرية تدعى "سلمى الفولي"، وسافر بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية وطرح الفيديو كليب من هناك عبر موقع يوتيوب، ليحدث وقتها جدلاً واسعاً ويتصدر محركات البحث، ويصبح حديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ليفاجأ الجميع بقرار القبض على "سلمى الفولي" بطلة الكليب والحكم عليها بالسجن لمدة عامين، والحكم غيابيا على "وائل صديقي" بالسجن لمدة عام، حيث كان متواجدا وقتها بالولايات المتحدة.

قرر وائل صديقي في عام 2017 العودة إلى مصر، وألقي القبض عليه بمطار القاهرة، وقضى ثلاثة أشهر بالسجن قبل أن يحصل على حكم بالبراءة، ليرحل عن مصر بشكل نهائي ويستقر بالولايات المتحدة الأميركية، ثم سافر واستقر لعدة أشهر في تركيا وتايلاند، ليعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة

اقرأ أيضا:

اقتصاديًّا وأمنيًّا وسياسيًّا.. السيسي ورئيس الصومال يبحثان مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية

الصحة: انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر طب الأسنان لتبادل الخبرات العلمية

بعد الخطة الجديدة.. ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي؟ (6 مواد بدلًا من 10)