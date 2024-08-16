شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: العلمين الجديدة كانت صحراء قاحلة وأصبحت تنبض بالحياة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "إننا موجودين فى قلب مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية بعد أن كان هذا المكان مجرد صحراء من 6 سنوات وكان في خطورة وإصابات لأطفال وشباب بسبب الألغام".

وأضاف رئيس الوزراء، مدينة العلمين الجديدة أصبحت مكان ينبض بالأمل للشباب وتم بناءه بسواعد شباب مصر وكل المدن الجديدة لشباب مصر الفترة القادمة.

رئيس الوزراء العلمين الجديدة كانت صحراء قاحلة قبل 6 سنوات وأصبحت الآن تنبض بالحياة





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فخره بما تم في رالي السيارات الكهربائية، قائلا: "هذا الرالي في مجال بناء قدرات مصممي سيارات الكهرباء من شباب كلية الهندسة وأشعر بالفخر وأنا بشوف شباب المهندسين وهما بيعملوا حاجات بهذا الشكل الجميل".

وأشار مصطفى مدبولي، خلال كلمته بافتتاح رالي السيارات الكهربائية، أن هذا الجهد يأتي في إطار أننا كدولة نشجع تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية لمنتجات على الأرض.

وتابع: "نقدم كل الدعم للشباب للابتكار والاختراع بما يحقق من مشروعات وفي اهتمام بصناعة السيارات وتوطينها خلال الفترة القادمة وعلى الأخص موضوع السيارات الكهربائية، وكل ده بيخدم مجالات التنمية المتكاملة في إطار رؤية مصر 2030 ودعم المبتكرين في قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا ودمجها في جميع القطاعات".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديمهم كل الدعم لشباب مصر وما يحدث من ابتكارات يخدم مجالات التنمية المتكاملة التي تتضمن مجالات دعم ريادة الاعمال.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بافتتاح رالي سباق السيارات، بالجهد الكبير المبذول من شباب الهندسة للخروج بهذه السيارات الكهربائية، قائلا: "مش مهم مين أسرع سيارة في رالي سباق السيارات والمهم نجاح التجربة وأن كل سيارة ممكن تكون نموذج لمشروع مستقبلي".

كما وجه الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي واللجنة التنظيمية من كلية هندسة جامعة عين شمس والشركة المتحدة على تنظيم هذا الحدث.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما عن استعدادات وتجهيزات أكبر رالي للسيارات الكهربائية لطلاب الجامعات ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.