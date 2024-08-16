شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن فيروس جدرى القرود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعريف للجدرى القرود، مؤكدة أنه يعد الفيروس المتسبب فى جدرى القرود، وهو قريب جدا من الفيروس المسبب للجديرى الذى يصيب الإنسان ولكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم اكتشاف مرض جدرى القرود لأول مرة فى قرد المختبرات عام 1958 ومن هنا جاءت تسمية المرض بجدرى القرد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الفيروس مستوطن بغرب ووسط أفريقيا ونادرا ما يصل إلى قارات أخرى وعندما يحدث ذلك فان حالات تفشى المرض تكون قليلة للغاية ويتم قياسها بأرقام فردية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن فيروس جدرى القرود مشابه لطبيعة فيروس كورونا والأخير كان غير معروف تماما عند ظهوره لأول مرة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن عن طريق مخالطة المصابين، مضيفة أن جدرة القرود معروف ولدينا خبراء فى التعامل مع حالاته.

وأضافت: "جديرى القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروسات لفترات طويلة وهو ما يرجح عدم تحوله لجائحة، ويسبب المرض أعراض تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدى".