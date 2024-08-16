شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح أبرز التغييرات بالمرحلة الإعدادية بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه لا يوجد أى تغيير فى المرحلة الإعدادية، بالعام الدراسى الجديد، عدا أن طلاب الصف الأول الإعدادى سيتم تسليمهم كتب جديدة وفق نظام التعليم الجديد، حيث أن دفعة طلاب النظام الجديد التعليم وصلت حاليا إلى الصف الأول الإعدادى، كما أن اللغة الأجنبية التانية ستكون خارج المجموع فى الصف الأول الإعدادى، أما طلاب الصفين الثانى والثالث الإعدادى لا يوجد تغيير فى التقييم أو الامتحانات حيث أن طلبة الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانين فى الترم الأول والثانى.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسى الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.