شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير الدواء بالمستشفيات العامة والمركزية وضخ كميات كبيرة من المستلزمات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم

والسكان، أنه تم توفير معظم الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، مشيرا إلي أن حركات الجراحات تعمل فى مختلف المستشفيات، ويتلقى المرضى كافة الخدمات الطبية والعلاجية بشكل منتظم.

وزارة الصحة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالمية وتصدر إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن سوق الدواء يشهد انفراجة ملحوظة، وذلك بعد أن بدأت المصانع في العودة للعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية في مصر تقترب من الانتهاء مع تحسن كبير في توافر الأدوية بالسوق.

وأضاف: "عملية التصنيع تستغرق من 4 إلى 5 أشهر، ولكن المصانع بدأت تعمل بكامل طاقتها منذ شهر يونيو الماضي ما يسهم في تحسين توافر الأدوية في السوق"، موضحا أن السوق شهد تحسناً ملحوظاً في توافر الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن، ولن يواجه المواطن صعوبة في الحصول على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قائلا إن 91% من احتياجات البلاد من الأدوية يتم تصنيعها محلياً، والمواد الخام تُستورد من مصادر موثوقة ومعتمدة عالميًا"، مؤكدا أن الدواء المصري يعادل من حيث الفاعلية والجودة الأدوية المستوردة.

وطمأن عبد الغفار مرضى السكر، قائلا "المصنع الذي زاره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ينتج سنويًا 12 مليون عبوة إنسولين من أصل 27 مليون عبوة تستهلكها مصر"، موضحا أن هناك أكثر من 4 مصانع محلية تنتج الإنسولين، وأنه متوافر حاليًا.

وأضاف: "الأنسولين المستورد سيصل إلى الأسواق المصرية خلال الأيام العشرة المقبلة"، مؤكدا أن الأنسولين المصري فعال، وأن المواد الخام تُستورد من نفس الشركات التي توفر المستورد، مشيرا إلي أنه سيكون هناك وفرة فى جميع أدوية الأمراض المزمنة.

ومن جانبه، بعث الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء رسالة طمأنة للمواطن المصري؛ حيث إن مخزون الأنسولين بمصر آمن، وهيئة الدواء المصرية تعمل مع شركاء الصناعة المحليين والدوليين على استمرار تدفقات الأنسولين، وشجعت على استخدام الشحن الجوي لتقليل مدة وصول الإنسولين المستورد وزيادة الكميات المصنعة محليا التي يتم ضخها إلى السوق المحلي، وأن سوق الدواء المصري سيشهد خلال الفترة القليلة القادمة تدفقات كبيرة تغطي الاحتياجات وتدعم المخزون الاستراتيجي من الأنسولين، وأن الأنسولين المستورد متوفر بكميات آمنة، وسيشهد زيادة كبيرة بمنتصف شهر أغسطس الجارى.

وشدد على أن هيئة الدواء تشترط أن يتمتع المنتج الدوائي بالمواصفات العالمية من حيث اختيار المادة الخام، والمواد المساعدة، وتحليلهم والتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء دراسات التكافؤ الحيوي بين المنتج المحلي المصنع والأصلي لمعرفة الفرق بين كميات وجود الدواء المحلي في الدم وطريقة امتصاصه مقارنة بالدواء الأصلي.

وأشار إلى أن مخزون الأنسولين "فيال تام الصنع" بشركة المهن الطبية يزيد عن المليون فيال، والخامات المتوفرة في المصنع تكفي لعمل 3 ملايين فيال، وسوف يتم خلال سبتمبر المقبل شحن كميات تكفي لعمل 1,350,000 فيال، وفي نوفمبر شحن كميات أخرى تكفي لعمل 1,350,000 فيال، وأكد أن الطاقة الإنتاجية 18 مليون فيال سنوياً، وأن احتياج السوق وهيئة الشراء 13 مليون فيال سنوياً.