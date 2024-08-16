شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة، هيئة السكك الحديدية، تعديل وزيادة تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين القبلى البحرى، حيث سيتم زيادة عربات قطار 3007 أسوان / القاهرة بتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى، كما سيتم زيادة عربات قطار 3025 أسوان / القاهرة بتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى.

واعتبارًا من غدا السبت، سيتم زيادة عربات قطار 3024 الإسكندرية / القاهرة بتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى. كما تم : - زيادة عربات قطار 3023 القاهرة / الإسكندرية ليكون بتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 3009 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 1012 القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 3006 الإسكندرية / أسوان ليكون بالتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى. - زيادة قطار 1009 أسوان / القاهرة ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة قطار 3008 الإسكندرية / أسوان ليكون بالتركيب (عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه) وبنفس جدوله الحالى. وذلك فى إطار حرص يأتى الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

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