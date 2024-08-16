شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التسجيل الإلكترونى للمدن الجامعية بالأزهر لفرق النقل حتى 5 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التسجيل الإلكترونى للالتحاق بـ المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم حتى يوم 5 سبتمبر القادم 2024م؛ صرح بذلك أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر.

وناشد أبناءه الطلاب تسجيل البيانات بدقة دون أخطاء، مشيرًا إلى أن البيانات تتضمن تسجيل اسم الطالب كاملًا، وكذلك ولى الأمر، والكلية المقيد بها، والفرقة المنقول إليها، إضافة إلى تقدير النجاح.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية أن المرحلة الأولى للتنسيق خاصة بطلاب وطالبات سنوات النقل والفرق النهائية، لافتًا أن الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات جامعة الأزهر فى العام الدراسى الجديد (2024 - 2025) سوف يتم الإعلان لهم على صفحة المركز الإعلامى لاحقًا.

والتقديم يكون عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر: https://azu.edu.eg/azharsr