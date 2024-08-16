شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث لاعب الزمالك أحمد فتوح.. تعرف على 10 نصائح لتفادى حوادث التصادم والان مع تفاصيل الخبر

شددت الإدارة العامة للمرور، على اتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق السريعة خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وذلك بعد حادث لاعب الزمالك أحمد فتوح وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.