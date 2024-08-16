شكرا لقرائتكم خبر عن 74% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات دعم ورش التدريب على الحرف التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم ورش التدريب على الحرف التراثية، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم ورش التدريب على الحرف التراثية

وأيد 74% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم ورش التدريب على الحرف التراثية، بينما عارض 26% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم ورش التدريب على الحرف التراثية