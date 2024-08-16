شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير محطة تحكم تابعة للحوثيين في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير محطة تحكم أرضية في منطقة تسيطر عليها جماعة "الحوثي" في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، أن محطة التحكم "كانت تمثل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسكن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أن تدمير المحطة جاء "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً".

وبالمقابل، أعلن الحوثيون فى وقت سابق، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية جديدة، إحدى هذه العمليات استهدفت سفينة تجارية تدعى كونتشيب أونو في البحر الأحمر، وذلك بسبب انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

وكان الحوثيين قد شنوا أكثر من 150 هجوما على السفن منذ نوفمبر 2023 ، كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، دعما لقطاع غزة الذي يعانى جراء الحرب الإسرائيلية الشرسة منذ السابع من أكتوبر 2023.