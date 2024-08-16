شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 79 عمارة سكنية بسور مجرى العيون وفندق ومول تجارى قريبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، بمحافظة القاهرة، والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتى تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم.

وأشار وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق "سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى أكبر الشركات العالمية"، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف، والمشروع حالياً في مراحله الأخيرة وسيتم تسليم وحداته قريباً.

ذكر الوزير، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.



عمارات سور مجرى العيون



مساحات خضراء بسور مجرى العيون



عمارة منطقة سور مجرى العيون



مسجد بمشروع منطقة سور مجرى العيون



عمارة سكنية بسور مجرى العيون



تصميمات منطقة سور مجرى العيون



الحفاظ على الطابع التاريخي لمنطقة سور مجرى العيون



وجهة عمارات منطقة سور مجرى العيون