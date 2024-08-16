شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة: تتجاوز الـ90% ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب نسب الرطوبة المرتفعة خاصة وأن نسب الرطوبة تتجاوز فى بعض المناطق ال 90% .

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.