5 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه.



جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.



جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.