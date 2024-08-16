بالصور.. مبادرة "كلنا واحد" تواصل دعم السيدات المعيلات والمناطق المحتاجة في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك في كل مكان"، التي تنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.

قامت قوافل (طبية - إنسانية) من الوزارة بزيارة عدد من القرى والتجمعات السكانية في محافظة شمال سيناء، حيث تم توزيع عبوات غذائية ومساعدات عينية، بالإضافة إلى تقديم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين. كما تم توزيع مساعدات عينية على السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

شملت الفعاليات زيارة عدد من المنشآت الشرطية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام باحترام حقوق الإنسان. كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتلبية المطالب الأمنية والخدمية للأهالي، ما لاقى استحسانًا وتقديرًا من المواطنين.